До новогодних и рождественских праздников осталось меньше месяца, и украинцы уже начинают планировать отдых и покупать зимние туры на горнолыжные курорты.

Однако в этом году их посетить смогут только граждане страны, у которых есть Covid-документы, а именно паспорт вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справка о выздоровлении. Работа гостиниц и баз регулируется Постановлением №21, с которым можно ознакомиться на сайте Минздрава.

– На горнолыжных курортах предоставлять услуги разрешается только тем людям, у которых проверили наличие Covid-документов. Совершеннолетние посетители и клиенты на зимнем отдыхе должны иметь документ, подтверждающий вакцинацию от коронавируса, отрицательный результат тестирования или выздоровление, — сообщили в Минздраве.

Профильное ведомство рекомендует проверять документы при покупке абонемента или поселении в гостиницу.

Чтобы отдых граждан был комфортным, посетителям после проверки документов можно присваивать уникальную наклейку, которая позволила бы идентифицировать их и повторно не спрашивать об этом.

Однако отдыхающие все равно должны постоянно носить их с собой.

— Как и где проверять наличие необходимых документов, остается на выбор бизнеса, — добавляют в профильном ведомстве.

В то же время, ответственность за организацию и выполнение мер возлагается на владельцев бизнеса. Если будет зафиксировано нарушение карантинных мер, они могут заплатить штраф – от 34 до 170 тыс. грн.