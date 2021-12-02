До новорічних та різдвяних свят залишилося менше місяця, і українці уже починають планувати відпочинок та купувати зимові тури на гірськолижні курорти.

Однак цьогоріч їх відвідати зможуть лише ті громадяни країни, які мають Covid-документи, а саме паспорт вакцинації, негативний ПЛР-тест чи довідку про одужання. Робота готелів та баз регулюється Постановою №21, з якою можна ознайомитися на сайті МОЗ.

– На гірськолижних курортах надавати послуги дозволяється лише тим людям, у яких перевірили наявність Covid-документів. Повнолітні відвідувачі та клієнти на зимовому відпочинку повинні мати документ, що підтверджує вакцинацію від коронавірусу, негативний результат тестування чи одужання, – повідомили у МОЗ.

Профільне відомство рекомендує перевіряти документи під час придбання абонемента чи поселення до готелю.

Щоб відпочинок громадян був комфортним, відвідувачам після перевірки документів можна присвоювати унікальну наліпку, яка б даала змогу ідентифікувати їх та повторно не запитувати про це.

Однак відпочивальники все одно мають постійно носити їх з собою.

– Як та у якому місці перевіряти наявність необхідних документів, залишається на вибір бізнесу, – додають у профільному відомстві.

Водночас відповідальність за організацію та виконання заходів покладається на власників бізнесу. Якщо буде зафіксовано порушення карантинних заходів, вони можуть заплатити штраф – від 34 до 170 тис. грн.