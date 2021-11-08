Каждый гражданин является потенциальным переносчиком коронавируса, поэтому проходят выборочные проверки.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

— Сегодня не одиночные случаи, сегодня в стране – эпидемия, пандемия в мире. Мы потенциально считаем каждого инфицированным и просим носить каждого маску, в первую очередь, чтобы предотвратить распространение инфекции, а не инфицировать каждого. На улице каждый из нас – потенциальный переносчик инфекции, – отметил министр.

Министр добавил, что тотально проверить каждого невозможно, поэтому проходят выборочные проверки.

7 ноября в Минздраве отметили, что проверка сертификатов вакцинации или справки об иммунизации – не является разглашением медицинской тайны.

Согласно статье 39-1 Основы законодательства Украины о здравоохранении, пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе и сведениях, полученных во время его обследования.

Опираясь на это, медицинской тайной не является документ о вакцинации, ведь он не содержит обращения к врачу или диагноза.