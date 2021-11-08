Кожен громадянин є потенційним носієм коронавірусу, тому відбуваються вибіркові перевірки.

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

— Сьогодні не поодинокі випадки, сьогодні в країні – епідемія, пандемія у світі. Ми потенційно вважаємо кожного інфікованим і просимо носити кожного маску, в першу чергу, щоб запобігти поширенню інфекції, а не інфікувати кожного. На вулиці кожен з нас – потенційний носій інфекції, – зазначив міністр.

Міністр додав, що тотально перевірити кожного – неможливо, тому відбуваються вибіркові перевірки.

7 листопада у МОЗ України зазначили, що перевірка сертифікатів вакцинації чи довідки про імунізацію – не є розголошенням медичної таємниці.

Згідно зі статтею 39-1 Основи законодавства України про охорону здоров’я, пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз та відомості, одержані під час його обстеження.

Спираючись на це, медичною таємницею не є документ про вакцинацію, адже він не містить звернення до лікаря чи діагноз.