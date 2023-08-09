В мире все чаще регистрируют новый вариант уже известного штамма коронавируса Омикрон, который назвали Эрис (Eris). Он быстро распространяется в Великобритании, Индии и других странах.

Старший эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что Эрис — наиболее заразный субвариант. Он имеет мутации, позволяющие ему “прилипать” к клеткам и легко размножаться.

К примеру, в Великобритании Эрис выделили только 31 июля этого года, за короткое время он уже стал вторым по распространенности.

Более того, по сообщениям британской прессы, в стране снова зафиксирован рост заболеваемостью Covid-19 — за неполный месяц количество случаев коронавирусной болезни увеличилось на 200 тыс. человек.

Новый штамм Эрис привел к увеличению масштабов инфицирования и в Индии. Хотя ученые предполагают, что это может говорить не об агрессивности нового субварианта коронавируса, а об ослаблении иммунитета населения после пандемии.

Ведь, по данным статистического сайта Worldometers, по уровню заболеваемости Индия занимала второе место после США. Если в США за период пандемии выявили 107,5 млн случаев Covid-19, то в Индии — 45 млн. На третьем месте была Франция — 49 млн. случаев Соѵіԁ-19.

Всего же в мире заболело 692 млн человек.

С начала пандемии Covid-19 в Украине было зафиксировано более 5,5 млн случаев.

И сейчас, после объявления об окончании пандемии, не прекращается наблюдение за циркулирующими штаммами коронавируса. Он же никуда не делся.

Сейчас на территории Украины циркулирует около 14 различных штаммов коронавируса. Об этом сообщил Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

— В каждой области специалисты центров контроля и профилактики болезней продолжат отбирать образцы, лабораторно исследовать штаммы и изучать мутации, которые возникают, — сказал Кузин.

Субвариант Эрис пока не обнаружен.

Главный государственный санитарный врач убежден, что при всех вариантах актуальной остается вакцинация. Ее и сейчас можно получить бесплатно у семейного врача.

Кузин сообщил, что до сих пор более 12 млн украинцев не сделали первую бустерную прививку против Covid-19. В то время, как общий рекомендуемый курс вакцинации — четыре прививки.