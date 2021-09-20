Сегодня ближе всего к красному уровню эпидемической опасности в Украине западные области. В частности, Черновицкая, Волынская, Ивано-Франковская и Тернопольская области.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

По словам главы Минздрава, завтра состоится комиссия ТЭБ и ЧС, которая будет рассматривать позицию Минздрава по установке на территории Украины желтого уровня эпидемической опасности.

— Если это будет принято, и у меня есть гарантия того, что будет принято, то через два дня на территории будет введен желтый уровень. На этом уровне будет прописано и разрешено для бизнеса выбирать работать по карантинным ограничениями. Например, кинотеатры — 50% заполненности или вакцинируй свой коллектив и 100% заполненности. Рассчитывай экономически, что тебе целесообразно, — отметил Ляшко.

Как объяснил министр, то же и касается массовых мероприятий, общественного питания, где устанавливается ограничение по количеству людей, и религиозных мероприятий.

— Образовательные учреждения могут работать, если 80% педагогов будут вакцинированные, если невакцинированные — закрываются, — объяснил Ляшко.

По его словам, когда будет красный уровень епидопасности, там вопроса выбора для бизнеса нету: или закрываются, или вакцинируют своих работников и тех, кто посещает.

— Не хочешь вакцинироваться, делаешь ПЦР-тест или антиген-тест, который подтягивается в электронный сертификат, но это за свои деньги, — отметил чиновник.

Желтый уровень устанавливается комиссией ТЭБ и ЧС на территории всей страны одновременно.

— В зеленый уровень мы можем выйти только тогда, когда семь дней подряд у нас будет индикатор который соответствует той зоне, — добавил Ляшко.

Красный и оранжевый — устанавливается для конкретного региона.