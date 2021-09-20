Сьогодні найближче до червоного рівня епідемічної небезпеки в Україні є західні області. Зокрема, Чернівецька, Волинська, Івано-Франківська і Тернопільска області.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

За словами глави МОЗ, завтра відбудеться комісія ТЕБ і НС, яка розглядатиме позицію МОЗ щодо встановлення на території України жовтого рівня епідемічної небезпеки.

– Якщо це буде схвалено, і в мене є гарантія того, що буде схвалено, то через два дні на територіїї буде введено жовтий рівень. У цьому рівні буде прописано і дозволено бізнесу обирати працювати за карантинними обмеженнями. Наприклад, кінотеатри – 50% заповненості або ж ти вакцинуєш свій колектив і 100% заповненості. Розраховуй економічно, що тобі доцільно, – зазначив Ляшко.

Як пояснив міністр, те саме, що стосується масових заходів, громадського харчування, де встановлюється обмеження по кількості людей, і релігійні заходи.

– Освітні заклади можуть працювати, якщо 80% педагогів будуть вакциновані, якщо невакциновані – закриваються, – пояснив Ляшко.

За його словами, коли буде червоний рівень епіднебезпеки, там питання вибору бізнесу немає: або закриваються, або вакцинують своїх працівників і тих, хто відвідує.

– Не хочеш вакцинуватися робиш ПЛР-тест або антиген-тест, який підтягується в електронний сертифікат, але це за власний кошт, – зауважив чиновник.

Жовтий рівень встановлюється комісіє ТЕБ та НС на території всієї країни одночасно.

– У зелений рівень ми можемо вийти тільки тоді, коли сім днів поспіль у нас буде індикатор який відповідає тій зоні, – додав Ляшко.

Червоний та помаранчевий – встановлюється для певногу регіону.

– Для того щоб встановити червоний рівень, потрібно щоб в області декілька днів поспіль перевищували 1-2 показники, які визначені в постанові Кабміну.