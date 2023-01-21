Сегодня состоялась массовая медицинская эвакуация больных из Херсона на Львовщину.

Во Львовскую область их привез специальный состав.

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Пациентов встречали и направляли на дальнейшее лечение в медучреждения 26 карет скорой помощи. Свое плечо подставили коллеги украинских медиков из Польши, а также Врачи без границ, сопровождавшие людей в пути. Дальнейшее лечение пациенты будут проходить в больницах области.

В настоящее время люди, которых эвакуировали, находятся в безопасности и получают всю необходимую помощь.

Почти 50 лет медики организации Врачи без границ работают там, где тяжелее всего. Медики помогают раненым во время стихийных бедствий или в зоне боевых действий. География работы охватывает более 80 стран среди них страны Африки, Афганистан, Косово, Сирия.

С февраля Врачи без границ работают и в Украине. Ангелы жизни так называют их. Они на свой страх и риск вывозят раненых гражданских из-под обстрелов, спасают людей там, где казалось, нет шансов выжить.

Фото: Минздрав