Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Фото Новини

Наймасовіша медевакуація: хворих з Херсону на Львівщину привіз спеціальний потяг

21 Січня 2023, 17:49
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Львів медевакуація

Сьогодні відбулась наймасовіша медична евакуація хворих із Херсона на Львівщину. У Львівську область їх привіз спеціальний потяг.

Львів

Пацієнтів зустрічали і скеровували на подальше лікування у медзаклади 26 карет швидкої медичної допомоги. Своє плече підставили також колеги українських медиків із Польщі, а також Лікарі без кордонів, які супроводжували людей у дорозі. Подальше лікування пацієнти будуть проходити в лікарнях області.

Зараз дивляться

Наразі люди, яких евакуювали, перебувають у безпеці і отримують всю необхідну допомогу.

Львів медевакуація

Майже 50 років медики організації Лікарі без кордонів працюють там, де  найважче. Медики допомагають пораненим під час стихійних лих або ж у зоні бойових дій. Географія роботи охоплює понад 80 країн серед них країни Африки, Афганістан, Косово, Сирія.

Читайте також:
шпиталь на рельсахШпиталь на рейках: Укрзалізниця показала потяг для евакуації поранених

З лютого Лікарі без кордонів працюють і в Україні. Янголи життя, так називають їх. Вони на свій страх і ризик вивозять поранених цивільних з-під обстрілів, рятують людей там, де здавалося б немає шансів вижити.

Фото: МОЗ

Джерело
МОЗ
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь