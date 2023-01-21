Сьогодні відбулась наймасовіша медична евакуація хворих із Херсона на Львівщину. У Львівську область їх привіз спеціальний потяг.

Пацієнтів зустрічали і скеровували на подальше лікування у медзаклади 26 карет швидкої медичної допомоги. Своє плече підставили також колеги українських медиків із Польщі, а також Лікарі без кордонів, які супроводжували людей у дорозі. Подальше лікування пацієнти будуть проходити в лікарнях області.

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Наразі люди, яких евакуювали, перебувають у безпеці і отримують всю необхідну допомогу.

Майже 50 років медики організації Лікарі без кордонів працюють там, де найважче. Медики допомагають пораненим під час стихійних лих або ж у зоні бойових дій. Географія роботи охоплює понад 80 країн серед них країни Африки, Афганістан, Косово, Сирія.

З лютого Лікарі без кордонів працюють і в Україні. Янголи життя, так називають їх. Вони на свій страх і ризик вивозять поранених цивільних з-під обстрілів, рятують людей там, де здавалося б немає шансів вижити.

Фото: МОЗ