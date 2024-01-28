Согласно данным Министерства юстиции, в 2023 году в Украине родилось более 187 тыс. детей. Это самый маленький показатель за время независимости.

Сообщается, что больше всего детей родилось в Киеве (почти 20 тыс.), Львовской (почти 17 ты.), Днепропетровской (более 14 тыс.), Одесской (почти 14 тыс.), Киевской (почти 11 тыс.), Ровенской (почти 10 тыс.) и Закарпатской (свыше 9 тыс.) областях.

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В сравнении с предыдущими годами

В 2022 году в Украине родилось почти 207 тыс. детей. Для сравнения, в 2012 году, в аннексию Крыма и войну на Донбассе, было 520 тыс. рождений, в 2019 году, перед пандемией коронавируса, 309 тыс., в 2021 году — 278 тыс.

Также в 2023 году в Украине зарегистрировали 186 тыс. браков – больше всего в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях. Разводов было в 8 раз меньше – 24 тыс.

Что говорят демографы

Старшая научная сотрудница Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Светлана Аксенова считает, что 187 тыс. новорожденных – это достаточно хороший показатель для второго года полномасштабной войны.

— Я думала, что показатель будет ниже. Однако он все равно значительно ниже, чем тот, который необходим для того, чтобы у нас происходил рост населения, — отмечает эксперт.

По мнению демографа, Украина в условиях войны не может рассчитывать на те показатели, которые свойственны мирному времени, поскольку ни один регион не находится в полной безопасности.

Рождение до лучших времен

Светлана Аксенова отмечает, что многие семьи начали откладывать рождение детей не только из-за войны, а еще раньше, во время пандемии коронавируса.

Кроме того, семьям все труднее принять решение о рождении еще одного ребенка после появления на свет первенца из-за войны, социальных и экономических проблем.

Фактор разделения семей

Еще один фактор уменьшения рождаемости – разделение семей в результате войны, когда женщина находится за границей, а мужчина в Украине или когда женщина находится в Украине, а ее мужчина воюет.

— Чем дольше будет продолжаться война, тем больше будет потерь, которые нельзя восстановить. Те потери рождаемости, которые произошли, вряд ли будут компенсированы в будущем, — считает Аксенова.

По ее мнению, в Украине слишком много надежд сейчас возлагают на так называемый компенсационный эффект – якобы со временем за счет отложенных планов по рождению детей будет скачок рождаемости.

Количество браков

В то же время, по словам эксперта, цифра в 187 тыс. младенцев в год дает хоть и слабую, но надежду на восстановление.

Светлана Аксенова также советует не обращать внимание на количество браков.

— Многие люди вообще не считают, что этот документ важен, чтобы быть вместе, или бывают спонтанные решения. Статистика эта капризна, ее нет смысла объяснять, в отличие от статистики рождаемости, — объясняет она.

Кроме того, статистика как рождаемости, так и браков не включает ситуации на оккупированных территориях, уточнила демограф.