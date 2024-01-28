Згідно з даними Міністерства юстиції, 2023 року в Україні народилося понад 187 тис. дітей. Це найменший показник за часи незалежності.

Повідомляють, що найбільше дітей народилося в Києві (майже 20 тис.), Львівській (майже 17 тис.), Дніпропетровській (понад 14 тис.), Одеській (майже 14 тис.), Київській (майже 11 тис.), Рівненській (майже 10 тис.) і Закарпатській (понад 9 тис.) областях.

Зараз дивляться

Порівняно з попередніми роками

У 2022 році в Україні народилося майже 207 тис. дітей. Для порівняння, 2012 року, під час анексії Криму та війни на Донбасі, було 520 тис. народжень, 2019 року, перед пандемією коронавірусу, 309 тис., 2021 року – 278 тис.

Також 2023 року в Україні зареєстрували 186 тис. шлюбів – найбільше в Києві, Дніпропетровській та Одеській областях. Розлучень було у 8 разів менше – 24 тис.

Що кажуть демографи

Старша наукова співробітниця Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Світлана Аксьонова вважає, що 187 тис. новонароджених – це досить хороший показник для другого року повномасштабної війни.

– Я думала, що показник буде нижчим. Однак він все одно значно нижчий, ніж той, який необхідний для того, щоб у нас відбувалося зростання населення, – зазначає експерт.

На думку демографа, Україна в умовах війни не може розраховувати на ті показники, що притаманні мирному часу, оскільки жоден регіон не перебуває в цілковитій безпеці.

Народження до кращих часів

Світлана Аксьонова зазначає, що багато родин почали відкладати народження дітей не тільки через війну, а ще раніше, під час пандемії коронавірусу.

Крім того, сім’ям дедалі важче ухвалити рішення про народження ще однієї дитини після появи на світ первістка через війну, соціальні та економічні проблеми.

Фактор поділу сімей

Ще один фактор зменшення народжуваності – поділ сімей унаслідок війни, коли жінка перебуває за кордоном, а чоловік в Україні або коли жінка перебуває в Україні, а її чоловік воює.

– Що довше триватиме війна, то більше буде втрат, яких не можна відновити. Ті втрати народжуваності, які відбулися, навряд чи будуть компенсовані в майбутньому, – вважає Аксьонова.

На її думку, в Україні надто багато надій зараз покладають на так званий компенсаційний ефект – нібито згодом за рахунок відкладених планів щодо народження дітей буде стрибок народжуваності.

Кількість шлюбів

Водночас, за словами експерта, цифра у 187 тис. немовлят на рік дає хоч і слабку, але надію на відновлення.

Світлана Аксьонова також радить не звертати увагу на кількість шлюбів.

– Багато людей взагалі не вважають, що цей документ важливий, щоб бути разом, або бувають спонтанні рішення. Статистика ця примхлива, її немає сенсу пояснювати, на відміну від статистики народжуваності, – пояснює вона.

Крім того, статистика як народжуваності, так і шлюбів не охоплює ситуації на окупованих територіях, уточнила демограф.