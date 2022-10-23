Команда ученых из нескольких университетов Японии в процессе изучения процесса роста волос создала фолликулы, которые, по сути, являются якорями, которые удерживают волосы на коже головы и в других местах.

Ученые считают, что их работа может открыть направления для разработки новых стратегий лечения заболеваний, связанных с выпадением волос, включая алопецию, которой страдают как женщины, так и мужчины.

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Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, показывает, что японские ученые успешно создали фолликулы, которые, по сути, являются якорями, которые удерживают волосы на коже головы и в других местах.

Конечным результатом стало то, что волосяные фолликулы и стержни волос были выращены почти со 100% эффективностью, достигая примерно 3 мм длины через 23 дня.

Отмечается, что фолликулы были созданы в контролируемых условиях, а не в естественной среде, но теперь исследователи надеются повторить прорыв с человеческими клетками.