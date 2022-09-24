Восстановить поврежденные волосы в домашних условиях и сделать их живыми реально. Факты ICTV пообщались с трихологом Светланой Сиксай, которая подробно рассказала, как сделать реконструкцию волос в домашних условиях.

Светлана составила собственную инструкцию, которая ей помогла отрастить и восстановить поврежденные волосы быстрыми темпами. Трихолог уверяет для восстановления достаточно одного месяца.

— Прежде всего – перед мытьем головы надо нанести на сухие волосы любое масло. Распределяем его по всей длине и расчесываем. Зачем это нужно? Сам шампунь пересушивает, и волосы потом трудно восстановить, — говорит трихолог.

Мы моем корни шампуня и пена, которая образовалась снимает жирность с длины волос. Тем самым, они не пересушиваются. Они защищено. И плюс – те компоненты, которые есть в масле, увлажняют волосы.

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Эксперт советует, если вы хотите сделать более углубленную реконструкцию волос – выбирайте аргановое маслом. Можно использовать маски с протеинами шелка для восстановления липидного баланса.

Но стоит помнить – любую маску больше 30 минут не наносить!

— То есть продолжительность выдержки маски на волосах – от 15 до 30 минут. Потому что через полчаса идет обратный эффект. То есть волосы пересушиваются и маска не дает нужного эффекта, — отмечает Светлана.

После того, как смыли маску, обязательно нужен кондиционер. Потому что маска работает со структурой волос, а кондиционер закрывает кутикулу.

При уходе за волосами следует также учитывать технологию нанесения моющих средств. Их нужно наносить, начиная с кончиков волос.

И помните – состояние ваших волос зависит не только от дорогих косметических процедур. Правильное и сбалансированное питание, витамины и активный образ жизни – залог красивых и здоровых волос.