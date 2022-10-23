Команда вчених з декількох університетів Японії в процесі вивчення процесу росту волосся створила фолікули, які, по суті, є якорями, які утримують волосся на шкірі голови і в інших місцях.

Вчені вважають, що їхня робота може відкрити напрямки для розробки нових стратегій лікування захворювань, пов’язаних з випаданням волосся, включаючи алопецію, на яку страждають як жінки, так і чоловіки.

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Дослідження, опубліковане в журналі Science Advances, показує, що японські вчені успішно створили фолікули, які, по суті, є якорями, які утримують волосся на шкірі голови і в інших місцях.

Кінцевим результатом стало те, що волосяні фолікули і стрижні волосся були вирощені майже зі 100% ефективністю, досягаючи приблизно 3 мм довжини через 23 дні.

Відзначається, що фолікули були створені в контрольованих умовах, а не в природному середовищі, але тепер дослідники сподіваються повторити прорив з людськими клітинами.