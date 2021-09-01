Аномальная летняя жара в Украине могла быть причиной роста смертности среди граждан страны.

Об этом пишут специалисты НАН Украины, опираясь на данные Государственной службы статистики.

В частности, в июне 2021 года умерло на 4,1 тыс. (на 9,2%) больше людей, чем в среднем в 2015-2019 годах.

— Отметим влияние жаркой погоды в июне 2021 года, которая, вероятно, стала причиной около тысячи случаев избыточной смертности, — отметили ученые.

По их словам, смертей от коронавируса было 1,4 тыс.

В то же время общий уровень смертности больше всего вырос в Киеве — на 21,3% по сравнению с показателями марта 2015-2019 годов.

Столица Украины является городом, где фиксируется многолетняя тенденция роста количества летальных случаев.

Украина в конце лета была и среди лидеров в Европе по уровню смертности от коронавируса. В то же время ВОЗ прогнозирует: если не ускорить темпы вакцинации, эта негативная тенденция будет продолжаться в Европе. Украина не будет исключением.

Источник: НАН Украины