Аномальна літня спека в Україні могла бути причиною зростання рівня смертності громадян країни.

Про це пишуть фахівці НАН України, спираючись на дані Державної служби статистики.

Зокрема, у червні 2021 року померло на 4,1 тис. (на 9,2%) більше людей, ніж у середньому у 2015-2019 роках.

– Відзначимо вплив спекотної погоди у червні 2021 року, яка, ймовірно, причетна до близько тисячі випадків надлишкової смертності, – зазначили науковці.

За їхніми словами, смертей від коронавірусу було 1,4 тис.

Водночас загальний рівень смертності найбільше зріс у Києві – на 21,3% порівняно з показниками березня 2015-2019 років.

Столиця України є містом, де фіксується багаторічна тенденція зростання кількості летальних випадків.

Україна наприкінці літа була і з-поміж лідерів серед країн Європи за рівнем смертності від коронавірусу. Водночас ВООЗ прогнозує: якщо не пришвидшити темпи вакцинації, ця негативна тенденція продовжуватиметься в Європі. Україна не буде винятком.

Джерело: НАН України