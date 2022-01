87-летний мужчина в Иране десятилетиями не принимал ванну, пьет воду из луж и ест сырое мясо животных, убитых на дороге, но ученые смущены его удивительно сильной иммунной системой и хорошим здоровьем.

Уроженец Ирана Аму Джаджи не умывался в течение 67 лет после того, как решил, что купание принесет ему несчастье и, наконец, убьет.

Его диета состоит в основном из сырого мяса животных, таких как дикобраз, и воды прямо из луж.

Из-за его необычного образа жизни Джаджи было трудно найти друзей или девушку, а одно из его любимых увлечений, когда он курил трубку, наполненную навозом, еще больше изолировало его.

Однако местные жители были так поражены преданностью Джаджи своему необычному образу жизни, что они построили для него небольшую хижину, поскольку до этого он жил в земляной яме.

Медики проверили мужчину на все, от гепатита до СПИДа, но он удивительно здоров.

Врачи, посетившие лачугу в деревне Деджгах, провели несколько тестов и сказали, что, несмотря на свой образ жизни, Джаджи удивительно здоров и не имеет серьезных заболеваний или бактерий.

