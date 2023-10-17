Реабилитация в Ивано-Франковской областной клинической больнице для этого раненого затянулась почти на полгода.

Роман Золотарев здесь с 9 мая и, вероятно, в конце октября здесь же встретит и свое 45-летие.

Сейчас мужчина учится ходить на протезе и ожидает операции на левом ухе, правое уже проперировали.

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Романа Золотарева, который работал на металлургическом заводе в Запорожье, мобилизовали 26 января этого года, а ночью 6 мая он был тяжело ранен.

— Вражеские дроны увидели, что мы заходим на позицию — начался обстрел, — вспоминает мужчина.

У него на глазах погиб 26-летний побратим. Сам Роман в результате взрыва потерял ногу и получил тяжелую контузию, разрыв барабанных перепонок обоих ушей и ожоги глаз, из-за которых переживал больше всего.

Однако нашел в себе силы наложить турникеты, чтобы не истечь кровью.

Раненого сначала эвакуировали в Часов Яр, потом Дружковку, Новомосковск, а с 9 мая он во Франковске.

— Было проблемно сформировать культю, на которой пациент мог бы ходить, — рассказывает врач-комбустиолог областной больницы Николай Пылыпив.

После консилиума решили формировать ее ниже колена с надеждой на то, что пациент все-таки сможет на нее стать.

По словам Пилипива, реабилитологи после операции провели невероятную работу по разработке коленного сустава, чтобы поставить пациента на протез.

Уже почти два месяца Роман осваивает тренировочный протез. И небезуспешно.

О войне мужчина говорит неохотно. Жалеет, что “маловато повоевал” и признается, что его никак не покидает запах фронта.

Не уточняет запах чего именно, потому что думает: все понимают… Бывает, чувствует его реально.

Боец говорит, что на их участке фронта обстрелы были круглосуточными, все вокруг пылало, спрятаться негде.

-Там и фосфор сыпался сверху. На тебя падает и горит, и ничем не погасишь. Разве что оторвать с кожей и выбросить этот кусок. Это страшно, — вспоминает Роман.

Недавно отохирург Александра Гусакова из Запорожья прооперировала раненому правое ухо. Операция на левом ухе запланирована на декабрь. Ее будут делать неподалеку от родного дома, где Романа ждут жена и сын, а также родители и брат.

А во франковской областной больнице готовят фотовыставку, одним из героев которой будет и несокрушимый пациент Роман Золоторев.

Источник и фото: Івано-Франківська обласна клінічна лікарня