Реабілітація в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні для цього пораненого затягнулася майже на пів року.

Роман Золотарьов тут із 9 травня та, ймовірно, наприкінці жовтня тут таки зустріне і своє 45-річчя.

Зараз чоловік вчиться ходити на протезі й очікує операції на лівому вусі, праве вже прооперували.

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Романа Золотарьова, який працював на металургійному заводі у Запоріжжі, мобілізували 26 січня цього року, а вночі 6 травня він був тяжко поранений.

– Дрони їхні побачили, що ми заходимо на позицію – почався обстріл, – пригадує чоловік.

У нього на очах загинув 26-річний побратим. Сам Роман у результаті вибуху втратив ногу й дістав важку контузію, розрив барабанних перетинок обох вух та опіки очей, через які переживав найбільше.

Проте знайшов у собі сили накласти турнікети, щоби не стекти кров’ю.

Пораненого спершу евакуювали в Часів Яр, потім у Дружківку, Новомосковськ, а з 9 травня він у Франківську.

– Було проблемно сформувати куксу, на якій пацієнт міг би ходити, – розповідає лікар-комбустіолог обласної лікарні Микола Пилипів.

Після консиліуму, вирішили формувати нижче коліна з надією на те, що пацієнт все-таки зможе на неї стати.

За словами Пилипіва, реабілітологи після операції провели неймовірну роботу з розробки колінного суглоба, щоб поставити пацієнта на протез.

Уже майже два місяці Роман опановує тренувальний протез. І небезуспішно.

Про війну чоловік говорить неохоче. Шкодує, що “малувато повоював” і зізнається, що його ніяк не полишає запах фронту.

Не уточнює запах чого саме, бо думає: всі розуміють… Буває, відчуває його реально.

Боєць каже, що на їхній ділянці фронту обстріли були цілодобовими, усе довкола палало, сховатися ніде.

– Там і фосфор сипався зверху. На тебе падає і горить, і нічим не погасиш. Хіба що відірвати зі шкірою і викинути цей шматок. То страшне, – згадує Роман.

Нещодавно отохірургиня Олександра Гусакова із Запоріжжя прооперувала пораненому праве вухо. Операція на лівому вусі запланована на грудень. Її робитимуть неподалік від рідного дому, де Романа чекають дружина та син, а також батьки і брат.

А у Франківській обласній лікарні готують фотовиставку, одним із героїв якої буде і незламний пацієнт Роман Золотаорьов.

Джерело і фото: Івано-Франківська обласна клінічна лікарня