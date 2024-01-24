В Ровно медикам удалось сохранить глаз и частично восстановить зрение военному, несмотря на сложность ранения.
Как получил ранение
29-летний Михаил — военнослужащий из Ровенской области. Еще с апреля 2022 года мужчина воевал в рядах Вооруженных сил. А до этого он три года проходил службу в зоне АТО.
Боец получил серьезное ранение во время штурма противника на Бахмутском направлении в декабре прошлого года. У Михаила были пробиты легкие, травма живота и серьезное повреждение левого глаза, что привело к потере зрения.
Лечение после ранения
После полученных ранений Михаила доставили в больницу Днепра, там удалили самые большие осколки из глаза.
Дальнейшее лечение происходило в Ровенской областной клинической больнице имени Юрия Семенюка.
Впоследствии защитника перевели в Центр микрохирургии глаза и экстренной офтальмологической помощи.
Операция, чтобы сохранить глаз
Задача перед врачами была не столько восстановить зрение, сколько сохранить глаз.
— Мы пошли на операцию ради того, чтобы сохранить глаз, если бы этого не сделали, то через некоторое время пришлось бы его удалять, ведь могло начаться воспаление, — рассказал заведующий центра Роман Павлив.
Микрохирургическая операция прошла успешно.
Врачи осуществили замену поврежденного хрусталика, удалили инородные тела и восстановили поврежденные части глаза.
Через неделю после операции Михаил уже проходит реабилитацию.
Военный делится: главное было сохранить глаз, а теперь он видит силуэты, если включить свет или смотреть на солнце.
Источник: РОКЛ имени Юрия Семенюка
Фото: РОКЛ имени Юрия Семенюка