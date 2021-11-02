В центральной городской больнице Ивано-Франковска фиксируются проблемы с кислородом для лечения больных коронавирусом.

Об этом рассказал руководитель учреждения Тарас Масляк.

– Сегодня сложилась такая ситуация, что мы все же обеспечиваем людей, но относительно нестабильно. Например, не знаю, сколько мне дадут кислорода на вечер и завтра, — отметил Тарас Масляк.

По его словам, кислород в больницу поставлял Львовский химический завод, однако сейчас он прекратил это делать из-за проблем на производстве, у предприятия Калуша тоже есть свои нюансы.

Однако больницы сейчас остро нуждаются в кислороде. Только одна центральная больница Ивано-Франковска использовала в течение суток 1 ноября 1 900 л кислорода.

– Для обеспечения кислородом наших пациентов мне нужно на один час 100 л, – добавил он.

Кроме того, в больнице были проблемы с персоналом, однако сейчас привлекли работников медицинского университета и медсестер из других учреждений.

Ситуация с коронавирусом в Украине сейчас не улучшается. За сутки выявили около 20 тыс. новых больных.

Источник: Суспильне