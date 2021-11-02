Министерство здравоохранения во время вакцинальной кампании от коронавируса столкнулось с довольно мощным антивакцинальным движением.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью программе Утро в большом городе на ICTV. По его словам, самый распространенный миф о вакцинации от Covid-19 — это то, что от препарата можно умереть, или же он неэффективен и изменяет ДНК.

Кузин также рассказал, что Минздрав активно сотрудничает с Центром противодействия дезинформации. Они используют общие источники социологических опросов, когда в министерстве прорабатывают коммуникационную стратегию.

— Украинцы не доверяются Минздраву из-за отсутствия культуры использования доказательной медицины. Со стороны министерства в первые месяцы вакцинальной кампании мы были очень сфокусированы на группах риска, поскольку их иммунизация в приоритете, — отметил санврач.

Он добавил, что около 80% людей в возрасте от 60 лет в Украине до сих пор не получили прививки от коронавируса. По его мнению, в Минздраве уже работают над увеличением количества привитых среди этой группы населения благодаря созданию вакцинальных пунктов в отделениях Укрпочты, использованию мобильных бригад.

Кузин надеется, что до конца года в стране удастся вакцинировать от коронавируса хотя бы 40% населения, ведь за последние недели из-за введения красной зоны в некоторых областях количество привитых стремительно растет.

За минувшие сутки, 1 ноября, в Украине вакцинировались от Covid-19 273 307 человек. Одну дозу получили 207 877 человек, полностью иммунизированы — 65 430 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 10 453 652 человека, из них получили одну дозу – 10 453 650 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 515 248 человек.