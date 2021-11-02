Міністерство охорони здоров’я під час вакцинальної кампанії від коронавірусу зіштовхнулося з доволі потужним антивакцинальним рухом.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю програмі Ранок у великому місті на ICTV. За його словами, найпоширеніший міф про вакцинацію від Covid-19 – це те, що від препарату можна померти, або ж він неефективний та змінює ДНК.

Кузін також розповів, що МОЗ активно співпрацює з Центром протидії дезінформації. Вони використовують спільні джерела соціологічних опитувань, коли у міністерстві пропрацьовують комунікаційну стратегію.

– Українці не довіряються МОЗ через відсутність культури використання доказової медицини. З боку міністерства у перші місяці вакцинальної кампанії ми були дуже сфокусовані на групах ризику, оскільки їхня імунізація у пріоритеті, – зазначив санлікар.

Він додав, що близько 80% людей віком від 60 років в Україні досі не отримали щеплення від коронавірусу. На його думку, у МОЗ вже працюють над збільшенням кількості щеплених серед цієї групи населення завдяки створенню вакцинальних пунктів у відділеннях Укрпошти, використанню мобільних бригад.

Кузін сподівається, що до кінця року в країні вдасться вакцинувати від коронавірусу бодай 40% населення, адже за останні тижні через запровадження червоної зони у деяких областях, кількість щеплених стрімко зростає.

За минулу добу, 1 листопада, в Україні вакцинувалися від Covid-19 273 307 людей. Одну дозу отримали 207 877 людей, повністю імунізовані – 65 430 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 453 652 людини, з них отримали одну дозу – 10 453 650 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 515 248 людей.