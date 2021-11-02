У центральній міській лікарні Івано-Франківська фіксуються проблеми із киснем для лікування хворих на коронавірус.

Про це розповів керівник закладу Тарас Масляк.

– Сьогодні склалася така ситуація, що ми все ж забезпечуємо людей, але відносно нестабільно. Наприклад, не знаю, скільки мені дадуть кисню на вечір і на завтра, – зазначив Тарас Масляк.

За його словами, кисень до лікарні постачав Львівський хімічний завод, однак нині він припинив це робити через проблеми на виробництві, підприємство Калуша теж має свої нюанси.

Однак лікарні наразі гостро потребують кисню. Лише одна центральна лікарня Івано-Франківська використала впродовж доби 1 листопада 1 900 л кисню.

– Для забезпечення киснем наших пацієнтів мені треба на одну годину 100 л, – додав він.

Крім того, у лікарні були проблеми із персоналом, однак нині залучили працівників медичного університету та медсестер з інших закладів.

Ситуація з коронавірусом в Україні нині не поліпшується. За добу виявили майже 20 тис. нових хворих.

Джерело: Суспільне