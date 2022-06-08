Американские врачи провели исследование, в ходе которого 18 пациентов с раком прямой кишки принимали одинаковое лекарство. Результат ошеломил.

Повторный обзор и другие методы диагностики показали, что все они избавились от рака.

Все 18 пациентов в свое время столкнулись с изнурительным и сложным лечением – химиотерапией, облучением и, многим из них, возможно, пришлось бы перенести хирургическое вмешательство. Операция могла бы привести к нарушению функций и некоторых органов: кишечника, мочеиспусканию и половой жизни

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Когда люди соглашались на эксперимент, они думали, что рано или поздно, но операция будет. Однако этого не произошло.

В ходе исследования пациенты получали ингибитор контрольных точек достарлимаба, определяющий раковые клетки, позволяя иммунной системе идентифицировать и уничтожать их. Лекарство принимали трехнедельными курсами в течение шести месяцев.

Доктор Луиз Диаз-младший из Мемориального онкологического центра имени Слоуна-Кеттеринга заявил, что до сих пор не слышал ни об одном исследовании, в котором лечение полностью уничтожило рак в теле каждого из пациентов. Его поддержал и профессор Алан Венук, не участвовавший в исследовании. Но, по его словам, полная ремиссия у всех пациентов — неслыханный результат.

Ранее исследования с другими лекарствами имели результат исчезновения части раковых клеток или полное исчезновение опухолей, но только у нескольких пациентов.

Еще одним сюрпризом для исследователей стало небольшое число осложнений от лечения. Хотя эти данные не показательны, ведь в исследовании участвовало совсем мало пациентов. Врачи планируют увеличить их количество в будущих исследованиях.

Источник: The New England Magazine of Medicine