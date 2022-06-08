Американські лікарі провели дослідження, під час якого 18 пацієнтів з раком прямої кишки приймали однакові ліки. Результат приголомшив.

Повторний огляд та інші методи діагностики показали, що всі вони позбулися раку.

Всі 18 пацієнтів свого часу зіткнулися з виснажливим і складним лікуванням — хіміотерапією, опроміненням, і багатьом з них, можливо, довелося б перенести хірургічне втручання. Операція могла б призвести до порушення функцій організму та деяких органів: кишечника, сечовипускання та статевого життя.

Зараз дивляться

Коли люди погоджувалися на експеримент, то вони думали, що рано чи пізно, але операція буде. Однак цього не сталося.

Під час дослідження пацієнти отримували інгібітор контрольних точок достарлімаб, що викриває ракові клітини, дозволяючи імунній системі ідентифікувати та знищувати їх. Ліки приймали тритижневими курсами протягом шести місяців.

Доктор Луїз Діаз-молодший з Меморіального онкологічного центру імені Слоуна-Кеттерінга заявив, що досі не чув про жодне дослідження, в якому б лікування повністю знищило рак у тілі кожного з пацієнтів. Його підтримав і професор Алан Венук, який не брав участь у дослідженні. Та за його словами, повна ремісія у всіх пацієнтів — нечуваний результат.

Раніше дослідження з іншими ліками мали результатом зникнення частини ракових клітин, або повне зникнення пухлин, але лише у кількох пацієнтів.

Ще одним сюрпризом для дослідників стала низька кількість ускладнень від лікування. Хоча ці дані не є показовими, адже в дослідженні брало участь зовсім мало пацієнтів. Лікарі планують збільшити їхню кількість у майбутніх дослідженнях.

Джерело: The New England Magazine of Medicine