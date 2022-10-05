Сегодня, 5 октября, Нобелевский комитет объявил лауреатов по химии. Ими стали Каролин Р. Бертоцци из США, Мортен Мелдаль из Дании и К. Барри Шарплесс из США “за развитие клик-химии и биоортогональной химии”.

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии по химии стали двое ученых — Бенджамин Лист из Германии и Дэвид Макмиллан из США. Они независимо друг от друга создали асимметричный органокатализ — метод, синтезирующий молекул, которые могут захватывать свет в солнечных элементах.

Этот химический инструментарий ученые испытали при создании нового лекарства.

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Нобелевской премией по химии занимается Шведская королевская академия наук и ее соответствующий орган – Нобелевский комитет по химии. В его составе пять-шесть ученых, избираемых на три года.

Одной из известнейших лауреаток Нобелевской премии по химии была Мария Скодовская-Кюри. В 1911 году она была награждена за открытие радия и полония. Интересный факт, что ученая также была лауреаткой Нобелевской премии в области физики в 1903 году.

В 2022 году лауреаты Нобелевской премии получат медаль, диплом и денежную премию в 10 млн. шведских крон ($900 тыс.).

Источник: Nobelprize