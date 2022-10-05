Сьогодні, 5 жовтня, Нобелівський комітет оголосив лауреатів із хімії. Ними стали Каролін Р. Бертоцці з СНА, Мортен Мелдаль з Данії та К. Баррі Шарплесс з США “за розвиток клік-хімії та біоортогональної хімії”.

Минулого року лауреатами Нобелівської премії х хімії стали двоє вчених – Бенджамін Ліст з Німеччини та Девід Макміллан з США. Вони незалежно один від одного створили асиметричний органокаталіз – метод, який синтезує молекул, які можуть захоплювати світло в сонячних елементах.

Цей хімічний інструментарії вчені випробували при створенні нових ліків.

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Нобелівською премією з хімії займається Шведська королівська академія наук та її відповідний орган – Нобелівський комітет з хімії. В його складі п’ять-шість вчених, яких обирають на три роки.

Однією з найвідоміших лауреаток Нобелівскої премії з хімії була Марія Скодовська-Кюрі. У 1911 році вона була нагороджена за відкриття радію і полонію. Цікавий факт, зо вчена також була лауреаткою Нобелівської премії у галузі фізики у 1903 році.

У 2022 році лауреати Нобелівської премії отримають медаль, диплом та грошову премію у 10 млн шведских крон ($900 тис.).

Джерело: Nobelprize