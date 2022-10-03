Лауреатом Нобелівської премії з медицини та фізіології 2022 року став шведський біолог Сванте Паабо за відкриття, пов’язані з геномами вимерлих гомінідів та з еволюцією людини.

У пресрелізі нобелівського комітету сказано, що завдяки своєму новаторському дослідженню Сванте Паабо зробив здавалося б, неможливе: визначив геном неандертальця, вимерлого предка сучасної людини.

Паабо також виявив, що передача генів походить від вимерлих гомінідів до Homo sapiens після міграції близько 70 тис. років тому. Цей стародавній потік генів до сучасних людей має нині фізіологічне значення, наприклад, впливаючи на те, як наша імунна система реагує на інфекції.

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За словами одного з членів комітету, Паабо проводив свої дослідження у Мюнхенському університеті та Інституті еволюційної антропології Макса Планка у Лейпцигу.

Джерело: Нобелівський комітет

Фото: Нобелівський комітет