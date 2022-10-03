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Нобелевский лауреат 2022 года по медицине определил геном неандертальца: почему это важно

3 октября 2022, 16:04
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Сваан Паабо

Лауреатом Нобелевской премии по медицине и физиологии 2022 стал шведский биолог Сванте Паабо за открытия, связанные с геномами вымерших гоминид и эволюцией человека.

В пресс-релизе нобелевского комитета сказано, что благодаря своему новаторскому исследованию Сванте Паабо сделал казалось бы невозможное: определил геном неандертальца, вымершего предка современного человека.

Паабо также обнаружил, что передача генов происходит от вымерших гоминид в Homo sapiens после миграции около 70 тыс. лет назад. Этот древний поток генов к современным людям имеет физиологическое значение, например, влияя на то, как наша иммунная система реагирует на инфекции.

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По словам одного из членов комитета, Паабо проводил свои исследования в Мюнхенском университете и Институте эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге.

Источник: Нобелевский комитет

Фото: Нобелевский комитет

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Нобелівська премія
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