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Новая инициатива Минобороны Украины: смешанные медицинские комиссии для обмена пленными

22 августа 2023, 17:37
Ольга Боднарчук редактор
Новая инициатива Минобороны Украины: смешанные медицинские комиссии для обмена пленными

Министерство обороны Украины объявило о создании смешанных медицинских комиссий для обмена военнопленными. Эту информацию предоставил руководитель рабочей группы по вопросам обращения с военнопленными при Координационном штабе, Андрей Юсов, во время брифинга.

Согласно Женевским конвенциям, в состав комиссии будут входить трое врачей: один представитель медицинской службы страны, удерживающей военнопленных, и двое представителей из нейтральных стран. Эта смешанная медицинская комиссия будет ответственна за проведение объективных медицинских осмотров пленных, что станет ключевым этапом обмена военнопленными.

— Это поможет освобождать украинских пленных и поможет также врагу возвращать своих пленных. Исторический контекст этого события трудно переоценить, поскольку это третий случай в мировой истории, когда такой механизм будет внедрен,- рассказал Андрей Юсов

С середины прошлого века смешанные медицинские комиссии применялись только дважды: во время войны во Вьетнаме и во время Ирано-Иракской конфронтации.

Источник: Military Media Center

Фото: Координационный штаб

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