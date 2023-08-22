Министерство обороны Украины объявило о создании смешанных медицинских комиссий для обмена военнопленными. Эту информацию предоставил руководитель рабочей группы по вопросам обращения с военнопленными при Координационном штабе, Андрей Юсов, во время брифинга.

Согласно Женевским конвенциям, в состав комиссии будут входить трое врачей: один представитель медицинской службы страны, удерживающей военнопленных, и двое представителей из нейтральных стран. Эта смешанная медицинская комиссия будет ответственна за проведение объективных медицинских осмотров пленных, что станет ключевым этапом обмена военнопленными.

— Это поможет освобождать украинских пленных и поможет также врагу возвращать своих пленных. Исторический контекст этого события трудно переоценить, поскольку это третий случай в мировой истории, когда такой механизм будет внедрен,- рассказал Андрей Юсов

С середины прошлого века смешанные медицинские комиссии применялись только дважды: во время войны во Вьетнаме и во время Ирано-Иракской конфронтации.

Источник: Military Media Center

Фото: Координационный штаб