Специалисты Житомирского областного центра территориального комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) на своей странице в Facebook рассказали, как в Украине проходит медицинская комиссия для мобилизованных и кто может получить отсрочку от службы.

В Центре напомнили, что в Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 20 мая 2023 года.

Итак, после получения повестки военнообязанные должны прийти в территориальный центр комплектования (ТЦК) с необходимыми документами. Если права на отсрочку нет, человека обязательно отправляют на военно-врачебную комиссию (ВВК).

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Как отметили в Житомирском ТЦК и СП, прохождение медкомиссии нужно обеим сторонам: и военнообязанному, и армии. Ведь человек может не знать о каких-либо своих заболеваниях или иметь неточную информацию о состоянии здоровья.

Так что медкомиссию проходят все, у кого нет права на отсрочку по другим, кроме состояния здоровья, причинам.

При прохождении медкомиссии в ТЦК и СП военнообязанного осматривают такие специалисты, как:

хирург;

терапевт;

невропатолог;

психиатр;

офтальмолог;

оториноларинголог;

стоматолог;,

дерматолог.

Кроме того, в случае необходимости призывника могут направить на дополнительный осмотр других специалистов. После этого заседает военно-врачебная комиссия, которая принимает решение о пригодности или непригодности лица к службе.

С какими заболеваниями можно получить отсрочку

Напомним, что перечень заболеваний, которые дают призывнику право на отсрочку или на получение справки о непригодности, в военное время намного меньше, чем в мирное.

Непригодны к военной службе с исключением из военного учета больные тяжелыми формами вирусных гепатитов, а также имеющие обусловленную ВИЧ-болезнь, которая сопровождается инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и т. д.

В Житомирском ТЦК и СП особо отметили: наличие белого билета не является бесспорным основанием для освобождения от мобилизации. Лишь категория “непригодный с исключением из военного учета”, указанная в документе, дает право не служить в армии независимо от ситуации в Украине.

Источник: Житомирский ТЦК и СП