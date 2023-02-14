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Медкомісія для мобілізованих: як проходить і хто може отримати відстрочку

14 Лютого 2023, 10:24
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
військові
Джерело: Depositphotos

Фахівці Житомирського обласного центру територіального комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на своїй сторінці у Facebook розповіли, як в Україні проходить медична комісія для мобілізованих та хто може отримати відстрочку від служби.

У Центрі нагадали, що в Україні продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію до 20 травня 2023 року.

Отже, після отримання повістки військовозобов’язані повинні прийти до територіального центру комплектування (ТЦК) з необхідними документами. Якщо права на відстрочку немає, людину обов’язково відправляють на військово-лікарську комісію (ВЛК).

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Як зазначили в Житомирському ТЦК і СП, проходження медкомісії потрібно обом сторонам: і військовозобов’язаному, і армії. Адже людина може не знати про свої захворювання або мати неточну інформацію щодо стану здоров’я.

Отже медкомісію проходять всі, у кого немає права на відстрочку з інших, крім стану здоров’я, причин.

При проходженні медкомісії в ТЦК і СП військовозобов’язаного оглядають такі фахівці, як:

  • хірург;
  • терапевт;
  • невропатолог;
  • психіатр;
  • офтальмолог;
  • оториноларинголог;
  • стоматолог;
  • дерматолог.

Крім того, в разі необхідності призовника можуть направити на додатковий огляд інших фахівців. Після цього засідає військово-лікарська комісія, яка ухвалює рішення про придатність або непридатність особи до служби.

З якими захворюваннями можна отримати відстрочку

Нагадаємо, що перелік захворювань, які дають призовнику право на відстрочку або на отримання довідки про непридатність, у воєнний час набагато менше, ніж у мирний.

Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку хворі важкими формами вірусних гепатитів, а також ті, що мають обумовлену ВІЛ-хворобу, яка супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами, злоякісними пухлинами тощо.

У Житомирському ТЦК і СП особливо зазначили: наявність білого квитка не є безперечною підставою для звільнення від мобілізації. Лише категорія “непридатний з виключенням з військового обліку”, зазначена в документі, дає право не служити в армії незалежно від ситуації в Україні.

Джерело: Житомирський ТЦК і СП

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Війна в Україні Медики мобілізація хвороби
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