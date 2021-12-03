С 6 декабря 2021 года в Украине начнут действовать новые правила карантина. Ограничения коснутся украинцев, которые не привились от коронавируса.

Об этом во время брифинга 3 декабря 2021 сообщила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

Согласно им, украинцы смогут посещать общественные заведения и учреждения в желтой зоне карантина только при условии, что они сделали хотя бы одну прививку от коронавируса и имеют документ, подтверждающий это: желтый сертификат вакцинации или справку формы 063/о.

— Эта же норма будет распространяться и на сотрудников общественных заведений — для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов придется иметь, по крайней мере, одну прививку против коронавируса, — отметила Мария Карчевич.

В то же время с понедельника срок действия желтых сертификатов будет уменьшен и составит 30 дней.

– Мы наблюдаем тенденцию, когда люди, получив первую дозу вакцины, не обратились вовремя за второй. Так что с 6 декабря все граждане, у которых со дня получения первой дозы истечет 30 дней, использовать желтый сертификат не смогут, — добавила она.

Альтернативой этим документам будут отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, действующий 72 часа, или справка о выздоровлении.

Чтобы работать и посещать общественные заведения в красной зоне карантина, нужно иметь сертификат о прохождении полного курса вакцинации, отрицательный тест или справку о выздоровлении.