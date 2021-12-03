З 6 грудня 2021 року в Україні почнуть діяти нові правила карантину. Обмеження торкнуться українців, які не зробили щеплення від коронавірусу.

Про це під час брифінгу 3 грудня 2021 року повідомила заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Згідно з ними, українці зможуть відвідувати громадські заклади та установи у жовтій зоні карантину лише за умови, якщо вони зробили хоча б одне щеплення від коронавірусу та мають документ, який підтверджує це: жовтий сертифікат вакцинації чи довідку форми 063/о.

– Ця ж норма буде поширюватися й на співробітників громадських закладів – для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти коронавірусу, – зазначила Марія Карчевич.

Водночас з понеділка термін дії жовтих сертифікатів буде зменшений та становитиме 30 днів.

– Ми спостерігаємо тенденцію, коли люди, отримавши першу дозу вакцини, не звернулися вчасно за другою. Тож із 6 грудня усі громадяни, в яких від дня отримання першої дози сплине 30 днів, використовувати жовтий сертифікат не зможуть, – додала вона.

Альтернативою цим документам будуть негативний ПЛР-тест на коронавірус, чинний 72 години, або довідка про одужання.

Щоб працювати та відвідувати громадські заклади у червоній зоні карантину треба мати сертифікат про проходження повного курсу вакцинації, негативний тест або довідку про одужання.