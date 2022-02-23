В Украине продолжается фаза спада заболеваемости коронавирусом. Пик новых обнаружений пришелся на 10 февраля, а максимальное суточное количество новых случаев (43,7 тыс.) зафиксировали 4 февраля.

Об этом сообщили ученые Национальной академии наук в прогнозе развития эпидемии Covid-19 в Украине на 23 февраля – 8 марта 2022 года.

По их данным, среднее количество новых обнаружений в Украине составило до 24 853 человек в день. В то же время среднее количество летальных исходов составляет 240 смертей в день в среднем за последнюю неделю.

Согласно прогнозным вычислениям компартментной модели, среднее количество новых случаев будет равно:

в течение недели 23 февраля-1 марта 2022 года — 23 799 (20 204-27 080);

в течение недели 2-8 марта 2022 года — 20 076 (13 797-26 511).

Количество положительных ПЦР-тестов уже уменьшилось вдвое по сравнению с пиковыми значениями. Поэтому, ученые предположили, что темпы снижения новых инфекций будут примерно устойчивыми в течение следующих недель.

Смертность достигла пиковых значений в последние два дня. Однако, вероятно, постепенное снижение смертности произойдет уже со следующей недели.

Кроме того, доля детей среди Covid-больных продолжила снижаться. Детские кровати, предназначенные для Covid-пациентов, освобождались быстрее, чем взрослые.

По состоянию на 23 февраля в Украине подтвердили 25 062 новых случая коронавируса.

Больше всего больных за сутки в г. Киев (3 699), Днепропетровской (2 343), Донецкой (1 523), Полтавской (1 686), Черкасской (1 323) и Киевской (1 317) областях. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник: НАН Украины