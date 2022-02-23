В Украине по состоянию на 23 февраля в оранжевую зону карантина из желтой перешла Полтавская область. Так, в желтой зоне теперь находится всего три области.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. Показателям желтого уровня эпидопасности соответствуют Львовская, Харьковская и Черновицкая области.

В то же время в красную зону входят Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области. По данным KSE, Ровенская область может выйти из этой зоны в связи со стабильным снижением роста заболеваемости Covid-19.

В Минздраве также указали, что другие регионы и г. Киев находятся в оранжевом уровне эпидопасности.

Самый высокий уровень госпитализаций пациентов с Covid-19 наблюдается в Николаевской (92,5) и Житомирской (80,3) областях, которые соответствуют показателям оранжевой зоны.

Ни в одной области Украины не превышен уровень загруженности коек с кислородом пациентами с Covid-19.

По состоянию на 23 февраля в Украине зафиксировали 25 062 новых случая коронавируса. Выздороветь удалось 37 432 людям, а умерли — 297 пациентов.

Больше всего больных за сутки в г. Киев (3 699), Днепропетровской (2 343), Донецкой (1 523), Полтавской (1 686), Черкасской (1 323) и Киевской (1 317) областях. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.