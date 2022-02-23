В Україні станом на 23 лютого у помаранчеву зону карантину з жовтої перейшла Полтавська область. Так, у жовтій зоні тепер перебуває всього три області.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. Показникам жовтого рівня епіднебезпеки відповідають Львівська, Харківська та Чернівецька області.

Водночас у червону зону входять Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька області. За даними KSE, Рівненська область може вийти з цієї зони у зв’язку зі стабільним зниженням зростання захворюваності на Covid-19.

У МОЗ також вказали, що інші регіони та м. Київ перебувають у помаранчевому рівні епіднебезпеки.

Найвищий рівень госпіталізацій пацієнтів з Covid-19 спостерігається у Миколаївській (92,5) та Житомирській (80,3) областях, які відповідають показникам помаранчевої зони.

У жодній області України не перевищений рівень завантаженості ліжок з киснем пацієнтами з Covid-19.

Станом на 23 лютого в Україні зафіксували 25 062 нових випадки коронавірусу. Одужати вдалося 37 432 людям, а померли – 297 пацієнтів.

Найбільше хворих за добу у м. Київ (3 699), Дніпропетровській (2 343), Донецькій (1 523), Полтавській (1 686), Черкаській (1 323) та Київській (1 317) областях. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.