В Україні триває фаза спадання захворюваності на коронавірус. Пік нових виявлень припав на 10 лютого, а максимальну добову кількість нових випадків (43,7 тис.) зафіксували 4 лютого.

Про це повідомили науковці Національної академії наук у прогнозі розвитку епідемії Covid-19 в Україні на 23 лютого – 8 березня 2022 року.

За їхніми даними, середня кількість нових виявлень в Україні становить до 24 853 осіб на день. Водночас середня кількість летальних випадків становить 240 смертей на день у середньому за останній тиждень.

Згідно з прогнозними обчисленнями компартментної моделі, середня кількість нових випадків дорівнюватиме:

протягом тижня 23 лютого-1 березня 2022 року – 23 799 (20 204-27 080);

протягом тижня 2-8 березня 2022 року – 20 076 (13 797-26 511).

Кількість позитивних ПЛР-тестів уже зменшилася вдвічі порівняно з піковими значеннями. Тож, вчені припустили, що темпи зниження нових інфекцій будуть приблизно сталими протягом наступних тижнів.

Смертність сягнула пікових значень в останні два дні. Однак, ймовірно, поступове зниження смертності відбудеться вже з наступного тижня.

Крім того, частка дітей серед Covid-хворих продовжила знижуватися. Дитячі ліжка, призначені для Covid-пацієнтів, звільнялися швидше, ніж дорослі.

Станом на 23 лютого в Україні підтвердили 25 062 нових випадки коронавірусу.

Найбільше хворих за добу у м. Київ (3 699), Дніпропетровській (2 343), Донецькій (1 523), Полтавській (1 686), Черкаській (1 323) та Київській (1 317) областях. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: НАН України