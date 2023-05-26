Вероника, девочка из Угледара, празднует во Львове 11 день рождения. Сегодня — уже улыбающаяся. А год назад в этот день она лежала в палате нейрохирургического отделения больницы Святого Николая. И ждала папу.

Ее привезли из Угледара. С осколками в головном и спинном мозге, с частичным параличом тела, с повреждением левого глаза, отсутствием фаланги пальца на руке, многочисленными ссадинами и ушибами. И с потерей памяти.

Вероника не помнила, как российские военные из танка обстреляли укрытие девятиэтажки, где пряталась вся ее семья. Отец, бабушка, дядя с женой… погибли все. Выжила только Вероничка.

Родственники буквально накрыли ребенка собой и этим спасли ей жизнь.

Неделю Вероника лежала в реанимации. Потом нейрохирурги удалили ей опасный осколок за левым глазом, а физиотерапевт постепенно научил заново делать первые шаги.

Уже год сирота из Угледара живет во Львове — в доме семейного типа Рідні. К врачам приходит — изредка. На плановые осмотры и консультации. Или — как сегодня, отпраздновать свой день рождения.

В Национальном реабилитационном Центре Незламні Вероничке подготовили подарок — конечно, торт, цветные шарики, гостинцы, конную прогулку.

А еще — объятия Алексея — воина, который в боях за родной девочке Угледар получил тяжелое ранение, потерял ногу. Он проходит во Львове реабилитацию и готовится к протезированию.

И у Вероники, и у Алексея, и у всех, кто работает в реабилитационном центре Незламні, да, вероятно, и у всех украинцев есть одно общее большое желание — чтобы мы победили агрессора. Чтобы больше не получали ранений дети и воины, которые их защищают. Чтобы не было сирот и одиноких. Чтобы была Украина.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова