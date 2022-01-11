В Австрии с 1 февраля 2022 года будет введена обязательная вакцинация от Covid-19. Об этом заявил канцлер Карл Нехаммер.

После некоторых доработок, добавил он, соответствующий законопроект скоро будет представлен в окончательном варианте.

— Серьезные возражения теперь будут рассмотрены и, при необходимости, включены. С моей точки зрения, необходимость обязательной вакцинации сомнений не вызывает, – сказал Нехаммер.

Также канцлер считает достойным внимания предложение сделать платными тесты на Covid-19 для невакцинированных.

С пятницы Нехаммер находится дома, изолировавшись от своей семьи и коллег, так как у него была обнаружена коронавирусная инфекция.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подписал приказ, которым разрешено введение бустерной дозы вакцины против Covid-19 всем вакцинированным от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они делали прививку.

Источник: APA