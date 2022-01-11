В Австрії з 1 лютого 2022 року буде запроваджено обов’язкову вакцинацію від Covid-19. Про це заявив канцлер Карл Нехаммер.

Після деяких доопрацювань, додав він, відповідний законопроєкт незабаром буде представлено в остаточному варіанті.

– Серйозні заперечення тепер будуть розглянуті та, за необхідності, включені. На мою думку, необхідність обов’язкової вакцинації сумнівів не викликає, – сказав Нехаммер.

Також канцлер вважає цікавою пропозицію зробити платними тести на Covid-19 для невакцинованих.

З п’ятниці Нехаммер перебуває вдома, ізолювавшись від своєї сім’ї та колег, тому що у нього була виявлена ​​коронавірусна інфекція.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко підписав наказ, яким дозволено введення бустерної дози вакцини проти Covid-19 усім вакцинованим від 18 років, незалежно від того, якою вакциною вони робили щеплення.

Джерело: APA