В Австрії з 1 лютого 2022 року буде запроваджено обов’язкову вакцинацію від Covid-19. Про це заявив канцлер Карл Нехаммер.
Після деяких доопрацювань, додав він, відповідний законопроєкт незабаром буде представлено в остаточному варіанті.
– Серйозні заперечення тепер будуть розглянуті та, за необхідності, включені. На мою думку, необхідність обов’язкової вакцинації сумнівів не викликає, – сказав Нехаммер.
Також канцлер вважає цікавою пропозицію зробити платними тести на Covid-19 для невакцинованих.
З п’ятниці Нехаммер перебуває вдома, ізолювавшись від своєї сім’ї та колег, тому що у нього була виявлена коронавірусна інфекція.
Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко підписав наказ, яким дозволено введення бустерної дози вакцини проти Covid-19 усім вакцинованим від 18 років, незалежно від того, якою вакциною вони робили щеплення.
Джерело: APA