У китайському місті Харбін місцева влада виплатить 10 тис. юанів (понад $1,5 тис.) громадянам з позитивним тестом на коронавірус.

Так вона хоче мотивувати людей самостійно повідомляти про випадки інфікування.

У населеному пункті з кінця листопада фіксується менше 10 випадків щодоби.

– Якщо ви виявляєте симптоми коронавірусу – лихоманку, кашель, біль у горлі, втому, втрату нюху або смаку, біль у м’язах або діарею – не займайтеся самолікуванням. Надягніть маску і вирушайте до найближчої клініки та розкажіть нам, куди ви їздили та з ким контактували, – інформують місцевих мешканців.

Водночас гроші не отримають ті громадяни, інфікування яких виявили завдяки системі відстеження контактів хворих. За попередню добу в місті було зафіксовано сім таких хворих.

Лише самостійне звернення гарантує отримання винагороди.

У світі для боротьби з пандемією коронавірусу застосовують найрізноманітніші методи: посилюють карантинні обмеження, штрафують за порушення правил та виплачують гроші за вакцинацію. Однак поки що вірус не вдалося зупинити у жодній з країн.

Джерело: Insider