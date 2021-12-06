В китайском городе Харбин местные власти выплатят 10 тыс. юаней (более $1,5 тыс.) гражданам с положительным тестом на коронавирус.

Так они хотят мотивировать людей самостоятельно сообщать о случаях инфицирования.

В населенном пункте с конца ноября фиксируется менее 10 случаев в сутки.

— Если вы выявляете симптомы коронавируса – лихорадку, кашель, боль в горле, усталость, потерю обоняния или вкуса, боль в мышцах или диарею – не занимайтесь самолечением. Наденьте маску и отправляйтесь в ближайшую клинику и расскажите нам, куда вы ездили и с кем контактировали, — информируют местных жителей.

В то же время деньги не получат те граждане, инфицирование которых выявили благодаря системе отслеживания контактов больных. За предыдущие сутки в городе зафиксировали семь таких больных.

Только самостоятельное обращение гарантирует получение вознаграждения.

В мире для борьбы с пандемией коронавируса применяют самые разные методы: усиливают карантинные ограничения, штрафуют за нарушение правил и выплачивают деньги за вакцинацию. Однако пока вирус не удалось остановить ни в одном из государств.

Источник: Insider