Всемирная организация здравоохранения заявила, что системе здравоохранения Украины удалось выжить, несмотря на полномасштабное вторжение России.

— Шесть месяцев войны оказали разрушительное воздействие на здоровье и жизнь жителей Украины, но, несмотря на множество проблем, системе здравоохранения удалось выжить и оказывать помощь там и тогда, где и когда она больше всего нужна, — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Глава ВОЗ отметил, что система здравоохранения Украины, хотя и потрясенная, не рухнула.

ВОЗ продолжает поддерживать Министерство здравоохранения Украины в восстановлении разрушенной инфраструктуры, оказании медицинских услуг, возвращении медицинского персонала, что необходимо не только для здоровья людей, но и для восстановления страны.

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Но ни одна система, подчеркнул Тедрос Адханом Гебрейесус, не может обеспечить восстановление здоровья людей в условиях войны, поэтому он снова призвал Российскую Федерацию положить конец боевым действиям.

ВОЗ сообщила, что помогла доставить в Украину более 1,3 тыс. метрических тонн критически важных предметов медицинского назначения, и еще больше в пути. Это электрогенераторы, машины скорой помощи и запасы кислорода для медицинских учреждений, материалы для травм и неотложных операций, а также лекарства для лечения неинфекционных заболеваний.

Фото: Первое медицинское объединение Львова