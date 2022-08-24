Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що системі охорони здоров’я України вдалося вижити, незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії.

– Шість місяців війни мали руйнівний вплив на здоров’я та життя жителів України, але, незважаючи на безліч проблем, системі охорони здоров’я вдалося вижити та надавати допомогу там і тоді, де і коли вона найбільше потрібна, – заявив Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус.

Глава ВООЗ зазначив, що система охорони здоров’я України, хоч і вражена, не впала.

ВООЗ продовжує підтримувати Міністерство охорони здоров’я України у відновленні зруйнованої інфраструктури, надання медичних послуг, поверненні медичного персоналу, що необхідне не тільки для здоров’я людей, а й для відновлення країни.

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Але жодна система, підкреслив Тедрос Адханом Гебрейєсус, не може забезпечити відновлення здоров’я людей в умовах війни, тому він знову закликав Російську Федерацію покласти край бойовим діям.

ВООЗ повідомила, що допомогла доставити в Україну понад 1,3 тис. метричних тонн критично важливих предметів медичного призначення і ще більше в дорозі. Це електрогенератори, машини швидкої допомоги та запаси кисню для медичних закладів, матеріали для травм та невідкладних операцій, а також ліки для лікування неінфекційних захворювань (НДЗ).

Фото: Перше медичне об’єднання Львова