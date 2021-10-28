Больницы Одессы и Одесской области, где в одном из госпиталей для больных коронавирусом закончился кислород, из-за чего пациентов пришлось ночью перевозить в другое учреждение, обеспечены всем необходимым для оказания помощи пациентам.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

– В течение 25-27 октября область получила 35 тонн кислорода. Также в Одесской области работают предприятия, которые производят дополнительно 18 тонн кислорода в сутки: ООО ПКФ Криопром — 12 тонн, АО Одесский припортовый завод — 6 тонн, — говорится в сообщении Минздрава.

Кроме того, до конца недели планируется предоставить региону еще не менее 57 тонн кислорода.

В Одесской области из-за ухудшения ситуации с коронавирусом возросла нагрузка на больницы. В учреждения стало попадать больше тяжелых пациентов, требующих много кислорода.

Например, только за сутки 26 октября в Covid-больницах Одесской области в целом потребили 18,9 тонны жидкого и 368 баллонов газообразного кислорода.

В одном из учреждений возникла критическая ситуация, там закончился кислород, но пациентов оперативно перевели в другую больницу.

Кстати, сложная ситуация с кислородом фиксируется не только в Одесской области, но и в Украине в целом. Все потому, что два украинских предприятия остановились для проведения ремонтных работ.