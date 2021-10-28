Лікарні Одеси та Одеської області, де в одному із госпіталів для хворих на коронавірус закінчився кисень, через що пацієнтів довелося вночі перевозити до іншого закладу, забезпечені усім необхідним для надання допомоги пацієнтам.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда.

– Протягом 25-27 жовтня область отримала 35 тонн кисню. Також на Одещині працюють підприємства, які виробляють додатково 18 тонн кисню на добу: ТОВ ВКФ Кріопром – 12 тонн, АТ Одеський припортовий завод – 6 тонн, – йдеться у повідомленні МОЗ.

Крім того, до кінця тижня планується надати регіону ще щонайменше 57 тонн кисню.

В Одеській області через погіршення ситуації з коронавірусом зросло навантаження на лікарні. До закладів почало потрапляти більше важких пацієнтів, які споживають багато кисню.

Наприклад, лише протягом доби 26 жовтня у Covid-лікарнях Одеській області загалом спожили 18,9 тонни рідкого та 368 балонів газоподібного кисню.

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В одному із закладів виникла критична ситуація, там закінчився кисень, але пацієнтів оперативно перевели до іншої лікарні.

До речі, складна ситуація з киснем фіксується не лише в Одеській області, а й в Україні загалом. Усе через те, що два українські підприємства зупинилися для проведення ремонтних робіт.