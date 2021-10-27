В Одесі через критичну ситуацію із киснем хворих на коронавірус із реанімації обласного центру соціально значущих хвороб на вулиці Миколи Міхновського екстрено перевезли в інший стаціонар на вулиці Ядова.

Лікарі спершу перевезли 30 пацієнтів. 13 інших у вкрай важкому стані вирішили перевозити останніми.

Хворих у стані від легкого до вкрай важкого транспортували кілька бригад швидкої допомоги.

Для забезпечення безперебійної роботи кисневої станції співробітники ДТЕК Одеські електромережі доставили потужний електрогенератор.

Як повідомила журналістам завідувачка відділення реанімації Катерина Латощенко, причиною екстреної евакуації є відсутність кисню в лікарні на вулиці Міхновського.

Через це 43 пацієнтів вирішили перевезти до центру на вулиці Ядова, де є криоциліндр на 14 т кисню.

За її словами, у відділенні реанімації на вулиці Ядова добова витрата кисню становила 2 т. Скільки тонн кисню витрачатимуть із новоприбулими пацієнтами, лікар не може припустити.

Катерина Латощенко зауважує, що запаси кисню закінчуються через значні витрати.

25 жовтня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час ефіру Свободи слова на ICTV повідомив, що нині в українських лікарнях споживають 344 т рідкого кисню на добу.

Очільник МОЗу запевнив, що кисень постачатиметься туди, де він повинен бути, тому, коли говорять, що кисню залишилось на 2-3 дні, – це не означає, що його немає.

За словами Віктора Ляшка, нині в Україні є міста, де споживання кисню сягає 45-50 т на добу. Зокрема пацієнти, які інфіковані індійським штамом Дельта, потребують у п’ять-шість разів більше кисню через більш складний перебіг хвороби.

Джерело: Думская

Фото: Думская