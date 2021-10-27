В Одессе из-за критической ситуации с кислородом больных на коронавирус из реанимации областного центра социально значимых болезней на улице Николая Михновского экстренно перевезли в другой стационар на улице Ядова.

Врачи сначала перевезли 30 пациентов. 13 других в крайне тяжелом состоянии решили перевозить последними.

Больных в состоянии от легкого до крайне тяжелого состояния транспортировали несколько бригад скорой помощи.

Для обеспечения бесперебойной работы кислородной станции сотрудники ДТЭК Одесские электросети доставили мощный электрогенератор.

Как сообщила журналистам заведующая отделением реанимации Екатерина Латощенко, причиной экстренной эвакуации является отсутствие кислорода в больнице на улице Михновского.

Из-за этого 43 пациентов решили перевезти в центр на улице Ядова, где есть криоцилиндр на 14 т кислорода.

По ее словам, в отделении реанимации на улице Ядова суточная расход кислорода составляла 2 т. Сколько тонн кислорода будут тратить с вновь прибывшими пациентами, врач не может предположить.

Екатерина Латощенко замечает, что запасы кислорода заканчиваются из-за значительных затрат.

Источник: Думская

Фото: Думская